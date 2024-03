Renato Augusto lamenta vacilo do Fluminense contra o Botafogo

Campeão da Recopa Sul-Americana, o Fluminense amargou mais um tropeço em clássico. Neste domingo, o Flu perdeu para o Botafogo por 4 a 2, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O meia Renato Augusto lamentou o vacilo do time no início do jogo.

O Botafogo abriu 2 a 0 com 14 minutos de jogo. O Fluminense conseguiu entrar no jogo e diminuiu ainda na primeira etapa, com Lelê. Na reta final do 2º tempo, o Fluzão chegou ao empate com John Kennedy, de pênalti. Contudo, logo na sequência, o Flu vacilou e levou outro gol. No fim, o rival decretou o placar de 4 a 2.

"A gente iniciou o jogo de uma forma muito ruim, muito abaixo. A gente sabe que depois de um título você acaba baixando um pouco. Isso não pode acontecer. Começamos o jogo mal. Depois equilibramos o jogo, começamos a mandar no jogo, fizemos 2 a 1, pressionamos o segundo tempo inteiro, fizemos o segundo gol e iríamos tentar a vitória de qualquer jeito. Em uma infelicidade acabamos errando, teve o pênalti. Quando estava 3 a 2, ainda tive a oportunidade de cabeça, de empatar o jogo. Infelizmente não aconteceu. Agora vamos ter uma semana para trabalhar, com calma e pensar na semifinal. Tem de estar preparado para todas as situações a partir de agora", declarou Renato Augusto.