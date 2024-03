Presidente do São Paulo detona arbitragem após empate no Choque-Rei: "Futebol está de luto"

O presidente do São Paulo também revelou que Jonathan Calleri, suspenso, mas que acompanhou o clássico no Morumbis neste domingo, foi intimidado por um membro da arbitragem ao reclamar das decisões do juiz após a partida.

"Queremos representar contra o auxiliar do árbitro, que xingou o Calleri, o Calleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, ele se acovardou quando o VAR chamou. O lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a Seleção Brasileira. Pênalti absurdo. Se for assim, ele tem que dar durante os jogos quatro ou cinco pênaltis por jogo. O goleiro sai, a bola é dele. Eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo que construímos dentro de campo. Lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro. No lance do Pablo ele deu amarelo, e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo", prosseguiu o presidente do São Paulo.

Julio Casares também lembrou que não é a primeira vez que o time é prejudicado por interferência do VAR.

"Ele acha um pênalti contra o Santos, depois acha uma expulsão do Arboleda. Aí vem aqui fomos protestar, o auxiliar do Abel, João, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. Nós vamos reagir. Aqui no Morumbis não vai acontecer mais isso. O Abel tinha que ser expulso, ele quer apitar o partido. De quem é a culpa? Lamentável. Futebol paulista hoje está de luto", completou.