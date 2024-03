Pedra no sapato de Abel, São Paulo pode acabar com invencibilidade do Palmeiras no Paulista

"Sim, é verdade, o São Paulo é uma equipe histórica, com um peso terrível. Contra o Palmeiras joga sempre em sua máxima força e consegue exibições sempre muito consistentes. Eu, particularmente, não tenho tido muita sorte contra o São Paulo, acho que é a equipe que mais vezes ganha da nossa equipe desde que sou treinador, tirando a Libertadores, quando cheguei, e um ou outro momento", disse Abel Ferreira.

De fato, o técnico palmeirense pode ter levado a pior em alguns dos confrontos decisivos envolvendo as duas equipes, como as quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, as oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, a final do Campeonato Paulista de 2021 e, claro, a Supercopa Rei de 2024, porém, o retrospecto é bem parelho.

Desde quando assumiu o Palmeiras, Abel Ferreira enfrentou o São Paulo 21 vezes. São sete vitórias do treinador português, sete empates e outras sete derrotas. Neste domingo, o Choque-Rei no Morumbis também será uma espécie de tira-teima.

O São Paulo trouxe dificuldades ao Palmeiras sob o comando de Hernán Crespo, depois com Rogério Ceni e, por último, com Dorival Júnior. Thiago Carpini também tem boas lembranças do único jogo que disputou contra o Verdão comandando o Tricolor. Agora, o jovem técnico são-paulino tem a missão de manter a sina de sua equipe ser a grande "pedra no sapato" de Abel Ferreira.