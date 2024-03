Jogo entre Fortaleza e Fluminense-PI pela Copa do Brasil é suspenso por conta de chuva

A partida entre Fortaleza e Fluminense-PI neste domingo, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, foi suspensa por conta de uma chuva forte em Teresina, no Piauí. A tempestade prejudicou o gramado do jogo, que teve que ser interrompido no intervalo. A bola volta a rolar para o segundo tempo nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília).

As duas equipes disputaram todo o primeiro tempo. A etapa inicial ocorreu de maneira completa, mas as condições do campo não estavam aptas para a segunda etapa, que foi adiada.