João Schmidt reconhece jogo ruim do Santos em derrota para Bragantino: "Fica um gosto amargo"

Com o revés da equipe de Fábio Carille, o Palmeiras, caso vença o São Paulo na rodada, pode garantir a liderança geral do Paulistão. O Santos segue na primeira posição do grupo A, mas estacionou nos 22 pontos.

O próximo jogo do Santos será contra a Inter de Limeira, no domingo (10), pela última rodada da fase de grupos do Estadual.