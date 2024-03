Em jogo disputado, Ponte Preta e Novorizontino ficam no empate pelo Paulista

Precisando do empate, a Ponte Preta se lançou ao ataque no início do segundo tempo. Logo aos nove minutos, após cobrança de escanteio, Gabriel Novaes recebeu na grande área e finalizou de primeira para deixar tudo igual em Campinas.

Depois do gol do empate da Macaca o jogo ficou aberto. As duas equipes se atiraram ao ataque em busca da vitória, mas não conseguiram superar os sistemas defensivos.