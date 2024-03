Com show de brasileiros, Benfica é goleado pelo Porto e perde a liderança do Português

O Benfica foi atropelado pelo Porto neste sábado, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Português. No estádio do Dragão, a equipe foi derrotada pelo rival por 5 a 0 e perdeu a liderança da competição. Os gols do jogo foram anotados por jogadores brasileiros. Galeno (2x), Wendell e Pepê foram os protagonistas da vitória dos donos da casa. O inglês Danny Namaso marcou o outro tento

Com a derrota, o Benfica viu a liderança do Português ser tomada pelo Sporting, que venceu na rodada. Agora, o time de Lisboa ocupa a segunda posição, com 58 pontos.

A larga vitória recolocou o Porto na briga pelo título nacional. Com a goleada, os donos da casa chegaram aos 52 pontos e permaneceram na terceira colocação.