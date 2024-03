Com retorno de Cazares, Santos está definido para enfrentar Red Bull Bragantino; veja escalações

O Santos está definido para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid. O meia Juan Cazares retorna à equipe titular do Peixe depois de quase um mês de ausência, se recuperando no departamento médico. Já o lateral Hayner volta ao time após cumprir suspensão diante do São Bernardo, na última rodada.

O Santos está escalado por Fábio Carille com: João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Guilherme, Morelos e Pedrinho.

O meia Giuliano segue como desfalque no Santos, por conta de dores na panturrilha esquerda. O atacante Willian Bigode e o meio-campista Otero também são baixas, mas por suspensão.