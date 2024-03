Com queda no Paulista, veja como será calendário do Corinthians até início do Campeonato Brasileiro

O Corinthians foi eliminado no Campeonato Paulista, mesmo com a vitória por 3 a 2 contra o Santo André, no último sábado. Agora, a equipe terá poucos jogos até o início do Campeonato Brasileiro, previsto para meados de abril.

O Timão terá uma partida protocolar contra o Água Santa no próximo domingo (10), fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Existe a possibilidade, inclusive, do técnico António Oliveira testar uma formação diferente, dando minutos para reservas ou jogadores que precisam de mais ritmo.

Depois, o Coringão encara o São Bernardo no dia 14 (quinta-feira), pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo será disputado no ABC Paulista e qualquer empate leva o confronto para os pênaltis. Caso conquiste a classificação, o Timão só voltaria a entrar em campo na competição em maio.