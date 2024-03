Choque-Rei marca duelo de goleiros vivendo momentos opostos em seus clubes

O Choque-Rei deste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista, conta com vários ingredientes, mas um deles chama atenção: os momentos distintos vividos pelos goleiros de São Paulo e Palmeiras, Rafael e Weverton, respectivamente.

De um lado, Rafael, recém-convocado para a Seleção Brasileira, campeão da Supercopa Rei sendo decisivo ao defender duas cobranças de pênalti, e com muito prestígio com a torcida são-paulina pelas boas atuações que tem colecionado desde que desembarcou no Morumbi, em dezembro de 2022.

Do outro lado, Weverton sabe bem o que é estar em alta como Rafael, mas hoje o momento é outro. Campeão olímpico, convocado para disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, multicampeão pelo Palmeiras... nada disso foi capaz de privá-lo de fortes críticas por parte da torcida alviverde neste ano.