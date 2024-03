Carille vê Santos "desconcentrado" em derrota para Bragantino: "Tomamos decisões erradas"

O técnico Fábio Carille não gostou do que viu na derrota do Santos para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid. O treinador viu sua equipe "desconcentrada" e errando decisões ao longo do duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

"Vou falar o que falei com os atletas lá dentro. Achei o time muito desconcentrado, tomando decisões erradas dentro de campo, mesmo quando eles estavam com 11 jogadores. Tentamos mexer, mudar para que a gente fizesse um jogo mais vivo, não tão lento. Melhoramos um pouco, mas tinha que ter sido mais. Tomando decisões erradas com um jogador a mais e muitas vezes lançando essa bola para disputa sendo que poderíamos ter rodado mais essa bola no campo ofensivo. Infelizmente não fizemos isso. O Bragantino, organizado, conseguiu anular aquilo que a gente propôs de jogo", comentou Carille em entrevista coletiva.

Logo nos primeiros minutos de segundo tempo, o zagueiro Luan Cândido foi expulso após entrada forte em Weslley Patati. Nos acréscimos, foi a vez do atacante Thiago Borbas, que recebeu segundo amarelo por conta de falta em Hayner. O gol do Massa Bruta foi anotado no primeiro tempo, com Eduardo Sasha.