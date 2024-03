Barcelona empata com Bilbao e perde chance de assumir a vice-liderança

O Barcelona empatou por 0 a 0 com o Athletic Bilbao, hoje, no Estádio de San Mamés, e desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Espanhol.

O Barça segue na terceira colocação, com 58 pontos, a um de distância do Girona, vice-líder, que perdeu para o Mallorca nesta rodada. O Bilbao tem 50 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela.

O Barcelona volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o Mallorca, às 17h, pela 28ª rodada do Espanhol no Estádio Olímpico. O Bilbao, por sua vez, encara o Las Palmas, no domingo, às 12h15, fora de casa.