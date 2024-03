António Oliveira elogia elenco do Corinthians após vitória: "Vocês são bons no que fazem"

???? Fala, António Oliveira! #VaiCorinthians pic.twitter.com/47QHFJKS4M

António Oliveira resgatou a confiança do elenco do Corinthians, que teve um começo péssimo em 2024. O treinador implantou um estilo de jogo à equipe, e o Timão tem colhido os frutos nos últimos jogos.

Mesmo com a fase positiva, o Corinthians não conseguiu conquistar a classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. O Timão teve um início ruim na competição e sofreu cinco derrotas consecutivas, quando a equipe ainda era treinada por Mano Menezes.

O português e o Corinthians voltam a campo no próximo domingo, pela última rodada do Paulista. O Alvinegro encara o Água Santa, em Diadema. Posteriormente, o time foca no duelo decisivo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o São Bernardo.