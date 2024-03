Alisson critica arbitragem polêmica no Choque-Rei: "Estraga o espetáculo"

O São Paulo ficou no empate em 1 a 1 com o Palmeiras neste domingo, no Morumbis, em clássico marcado pela polêmica arbitragem do jovem Matheus Delgado Candançan, de 25 anos. Após a partida, Alisson, autor do gol tricolor, fez questão de criticar a atuação do juiz pelas decisões um tanto quanto questionáveis ao longo dos 90 minutos.

Os dois lances capitais que tiveram interferência do VAR foram o pênalti a favor do Palmeiras, após o goleiro Rafael atingir a cabeça do zagueiro Murilo ao tentar afastar a bola com um soco, e o pênalti não marcado a favor do São Paulo, mesmo com o árbitro de vídeo tendo sugerido a revisão, depois que Luciano foi tocado por Piquerez, por trás.

"Não dá para falar agora, porque estava ali dentro de campo, o lance é muito rápido. Ele teve a oportunidade de consultar o VAR, mas tem que rever algumas situações, né? Pelo que a gente viu ali, ele vai dar pênalti em todo lance que o goleiro sair para socar a bola e pegar em alguém. Pelo que vi, ele [Rafael] pega a bola. No lance do Luciano, ele pegou o Luciano e pegou a bola também. Tem que rever algumas situações, porque estraga o jogo, o espetáculo. A gente sai chateado por esses dois lances", disse Alisson à TNT Sports.