Xavi explica pouca minutagem de Vitor Roque no Barcelona

Vitor Roque chegou ao Barcelona no meio desta temporada e não vem tendo tanta minutagem em campo. Durante entrevista coletiva neste sábado, o treinador Xavi explicou alguns dos motivos para a decisão.

"O Vitor vem de uma situação de lesão, de adaptação, de entrar no ritmo da competição e do jogo... Normalmente o Robert Lewandowski joga como nove , então dificilmente Vitor tem conseguido jogar na sua posição. Ele é jovem e se adaptou bem à posição nas laterais, aproveitando o espaço, saiu do banco e já fez a diferença para nós. É uma questão de tempo e ele pode dar muitas coisas. Na verdade, ele já está nos dando", disse.

Desde que estreou pelo Barcelona, no começo de janeiro, Vitor Roque já apareceu em campo em nove oportunidades, tendo marcado dois gols. Um dos tentos foi crucial e garantiu a vitória da equipe de Xavi por 1 a 0 sobre o Osasuna.