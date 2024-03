Vitória contra o Santo André não é suficiente e Corinthians é eliminado do Campeonato Paulista

O Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista de 2024. A equipe fez sua parte ao vencer o Santo André por 3 a 2 neste sábado, mas a vitória da Inter de Limeira sobre o Ituano por 2 a 0 encerrou qualquer chance matemática do Timão avançar para as quartas de final. Portanto, o duelo diante do Água Santa na última rodada do Estadual será apenas protocolar.

Com os jogos deste sábado encerrados, o Corinthians seguiu na última colocação do grupo C, com 13 pontos. O Mirassol perdeu para a Portuguesa por 1 a 0 e estacionou na terceira posição, com 14, enquanto a Inter chegou a 17 unidades com o triunfo diante do Ituano e não pode mais ser alcançada na vice-liderança. O líder e já classificado Red Bull Bragantino, com 18 pontos, encara o Santos no domingo.

O Timão, maior campeão do Estadual com 30 títulos, volta a ficar fora de fora da fase eliminatória do Paulista depois de 10 anos. A campanha da edição de 2023 já havia sido decepcionante, com eliminação nas quartas de final para o Ituano.