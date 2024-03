???????Veja o que o Botafogo precisa para ir à semifinal do Campeonato Carioca

Ganhar e secar. O Botafogo não depende apenas de si para ir à semifinal do Campeonato Carioca. Assim, além de bater o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, o Fogão precisa de um tropeço do Vasco contra a Portuguesa.

Com 17 pontos, o Botafogo está na quinta colocação da Taça Guanabara, na fase de classificação do Carioca. O Vasco, com 19 pontos, é o rival ao alcance do Fogão. Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu já estão classificados para as semifinais.

O Fogão chega à última rodada pressionado. O cenário é complicado. Um simples empate contra o Fluminense, neste domingo, às 16h (de Brasília), enterra as chances do time. O Botafogo tem de vencer e depois ligar a TV para secar o Vasco.