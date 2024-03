Vasco x Portuguesa-RJ: veja onde assistir, prováveis escalações e informações sobre o jogo do Carioca

Do outro lado, a Portuguesa entrará em campo com uma vaga assegurada às semifinais da Taça Rio, que será disputada entre as equipes que terminarem a Taça Guanabara entre o 5º e 8º lugares. Em sétimo lugar com 14 pontos, quatro à frente do oitavo Madureira, a equipe da Ilha do Governador não está mais ameaçada.

FICHA TÉCNICA



VASCO X PORTUGUESA-RJ

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 3 de março de 2024



Horário: 18h10 (de Brasília)