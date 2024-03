São Paulo x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Paulistão

O Palmeiras, por sua vez, busca manter a liderança da classificação geral. O time está com a vaga e a ponta do Grupo B garantidas.

Com 24 pontos, o Verdão está com dois a mais que o Santos, segundo colocado geral. Em sua chave, a equipe de Abel Ferreira está à frente de Ponte Preta (16), Água Santa (14) e Guarani (6).

Na rodada anterior, o Palmeiras ganhou da Portuguesa por 2 a 0, no Canindé, e se manteve invicto no Paulistão. Até o momento, foram dez jogos, com sete vitórias e três empates.

Para o Choque Rei, o técnico Abel Ferreira pode contar com o retorno de Mayke, que voltou a trabalhar com o grupo. O português, porém, seguirá com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).

FICHA TÉCNICA