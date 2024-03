São Luiz vence e fica com a última vaga nas quartas do Gauchão; Novo Hamburgo perde no fim e é rebaixado

A primeira fase do Campeonato Gaúcho teve fim neste sábado, com a disputa da 11ª rodada, que definiu a classificação dos times que avançaram às quartas de final e o último rebaixado à A2 do Estadual. O São Luiz venceu o Santa Cruz, que já tinha o rebaixamento decretado, e ficou em oitavo lugar, com 13 pontos, conquistando a última vaga para a próxima fase.

Assim, o time de Ijuí tem mais um motivo para comemorar nessa semana. Na quarta-feira, o Rubro venceu o Grêmio, por 2 a 0 e conquistou o título da Recopa Gaúcha.

Por outro lado, o Novo Hamburgo foi rebaixado, na 11ª posição, com nove pontos, após derrota por 1 a 0 para o Caxias, sofrida no fim do jogo. Ypiranga e Avenida, com dez e nove pontos, se salvaram da queda após empate sem gols contra Brasil de Pelotas e São José.