Santos vai encarar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista

O Santos conheceu neste sábado seu adversário nas quartas de final do Campeonato Paulista. A Portuguesa venceu o Mirassol por 1 a 0 e será o rival do Peixe na próxima fase da competição.

A Portuguesa conquistou a classificação com uma rodada de antecedência. Com a vitória, a equipe chegou aos dez pontos conquistados e não pode mais ser alcançada na tabela, já que Ituano e Santo André perderam seus jogos também neste sábado.

O mando de campo para o confronto das quartas é do Santos, devido ao desempenho superior em relação ao do adversário. O Alvinegro ainda não decidiu o local da partida, mas negocia com o Corinthians a disponibilidade da utilização da Neo Química Arena.