Saiba o que é preciso para o São Paulo se classificar nesta rodada do Campeonato Paulista

O São Paulo entra em campo neste domingo, contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília), no Morumbis, podendo confirmar sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor é o líder do Grupo D, com 18 pontos, e mira uma vitória no clássico para, enfim, respirar mais aliviado nesta reta decisiva da primeira fase.

O Grupo D do Paulistão é o mais acirrado dos quatro. O líder, São Paulo, e o vice-líder, Novorizontino, têm o mesmo número de pontos. O São Bernardo, terceiro colocado, tem apenas três tentos a menos que seus concorrentes e também briga até mesmo para terminar a primeira fase na primeira colocação da chave. Por isso, todo cuidado é pouco.

O São Paulo pode confirmar sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista neste domingo se vencer o Palmeiras e contar com um tropeço (empate ou derrota) do São Bernardo, que encara o Água Santa às 16h, em casa.