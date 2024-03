RB Bragantino x Santos: informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Neste domingo, o Santos encara o Red Bull Bragantino em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), a partir das 18 horas (de Brasília).

O Peixe chega embalado após a vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo, com mais de 50 mil pessoas no Morumbis. O time é o líder do Grupo A, com 22 pontos, e está de olho na liderança geral do torneio. O Palmeiras, com 24, está no topo.

Para este jogo, o técnico Fábio Carille volta a contar com Cazares, que está recuperado de uma pancada no tornozelo. O meia equatoriano, inclusive, já será titular. Hayner também está de volta após cumprir suspensão no último embate.