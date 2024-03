Presidente da FIFA descarta cartão azul no futebol: "Cartão vermelho aos cartões azuis"

Gianni Infantino, presidente da FIFA, em entrevista ao canal britânico Sky, assegurou que o organismo não considera a ideia de implementar o cartão azul aos jogos de futebol. O cartão azul, formulado pela IFAB, seria aplicado em casos de faltas consideradas antidesportivas e reclamações excessivas aos árbitros. A consequência da advertência seria uma suspensão de 10 minutos da partida.

Questionado sobre a nova medida, Gianni Infantino respondeu que a FIFA não pensa nessa hipótese. "Cartões azuis? Isso nem é assunto. A FIFA opõe-se por completo. Querem um título? Cartão vermelho aos cartões azuis. Nem pensar, não há hipótese".

Nas reuniões da IFAB, a FIFA detém quatro dos oito votos, com os restantes distribuídos pelas nações britânicas. Com isso, a implementação do cartão azul não deverá avançar. Há cerca de um mês, a entidade máxima do futebol já tinha emitido uma nota afirmando a intenção de não progredir com a ideia.