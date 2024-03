Portuguesa vence Mirassol, se aproxima da classificação no Paulista e ajuda o Corinthians

O jogo

A Portuguesa abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo. Após cruzamento vindo da esquerda, a defesa do Mirassol falhou ao tentar afastar, e Everton Maceió ficou com a sobra, dentro da área, limpando a marcação antes de soltar o pé, sem chances para o goleiro Alex Muralha, e abrindo o placar no Canindé.

Daí em diante a Portuguesa se portou bem dentro de campo, não dando muitos espaços que pudessem ser explorados pelo Mirassol, que tentava a qualquer custo correr atrás do prejuízo, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o Mirassol armou uma verdadeira blitz na entrada da área da Portuguesa. Com mais posse de bola, o time do interior trocava muitos passes, mas, seguiu parando no forte sistema defensivo da Lusa, que apostou nos contra-ataques para "matar" o jogo na reta final.

Faltando poucos minutos para o juiz apitar o fim da partida, a pressão do Mirassol se intensificou. Aos 35, os visitantes esteve muito próximo de empatar. Dellatorre deu passe açucarado para Paulinho Bóia, que acabou sendo desarmado. A bola, porém, sobrou para o próprio Dellatorre, que tentou driblar o goleiro, mas viu o rival dar um tapa na bola para evitar o gol. Assim, coube ao time verde e amarelo se conformar com o revés contra a Lusa no Canindé.