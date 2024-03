Nonato não aproveita brechas e perde chance de emplacar sequência no Santos

Na partida em que Cazares se machucou, aliás, Nonato foi justamente o escolhido para entrar em campo. No jogo seguinte, no empate de 2 a 2 com o Mirassol, ele foi novamente o escolhido para ser o 10 do Santos. O meia, porém, não correspondeu e acabou saindo no intervalo.

Na sequência, ele foi acionado nos minutos finais dos compromissos contra São Paulo e Novorizontino. Já na vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo ele nem sequer saiu do banco de reservas. Nestas partidas, Carille preferiu improvisar Otero, Guilherme ou Willian como meia de criação.

Agora, Cazares está recuperado e voltará ao time titular neste domingo, quando o Santos encara o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do estádio Nabi Abi Chedid a partir das 18 horas (de Brasília).

Ao todo, Nonato soma 19 compromissos pelo Peixe e uma bola na rede. Ele tem contrato até julho de 2024.