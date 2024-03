Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, repercute suspensão de Paul Pogba

O jogador Paul Pogba, da Juventus, está suspenso do futebol por quatro anos, após anúncio do Tribunal Antidoping da Itália, na última quinta-feira. O treinador da equipe italiana, Massimiliano Allegri, repercutiu sobre a notícia e afirmou que a suspensão do jogador é uma grande perda para o futebol.

"Do ponto de vista humano, me entristece muitíssimo, e na perspectiva futebolística, está perdendo um jogador extraordinário. Tive a sorte de trabalhar com ele e treiná-lo. É muito difícil encontrar jogadores como ele, é um cara fantástico", pontuou o treinador em entrevista coletiva antes do jogo diante do Napoli, pelo Campeonato Italiano.