Londrina x Athletico-PR: prováveis escalações e onde assistir ao Paranaense 2024

Londrina e Athletico-PR entram em campo neste sábado, pelo jogo de ida das quartas de final do Paranaense 2024. A partida será disputada no Estádio do Café, na cidade de Londrina, a partir das 16 horas (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo será transmitido pela TV Paraná Turismo e NSports.