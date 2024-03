Laura Pigossi brilha e é campeã do W50 de Pretória, na África do Sul

LAURA PIGOSSI IS THE WIPHOLD INTERNATIONAL CHAMPION! ?

The Brazilian top seed defeated Hanne Vandewinkel 6-2, 4-6, 7-5 to claim the title.

Next up, ?? Isabella and Zoe Kruger fightS for the doubles trophy against Alina Charaeva and Ekaterina Reyngold.#WIPHOLDinternational pic.twitter.com/djzv26cRuu

"Foi um jogo duro, a menina jogou super bem. Estou feliz que consegui jogar bem nos momentos importantes, consegui aguentar. Final nunca é fácil, ganhar um torneio, entra um pouco de dúvida. Soube lidar bem com essa situação. Estou feliz por minha atitude e garra", disse a atleta.