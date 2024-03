Giro: Chapecoense perde para o Criciúma, mas escapa do rebaixamento no Catarinense

A Chapecoense foi derrotada pelo Criciúma neste sábado, mas escapou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Catarinense. O jogo, que ocorreu no estádio Heriberto Hülse, terminou 2 a 0 para os donos da casa. Wilker Ángel e Felipe Vizeu anotaram os gols do duelo.

Mesmo com a derrota, a Chapecoense conseguiu escapar do rebaixamento. A Inter de Lages, que foi rebaixada, perdeu para o Figueirense por 3 a 1. Caso a equipe vencesse a partida por dois gols de diferença, igualaria os mesmos 11 pontos da Chape, mas a ultrapassaria na tabela no quesito saldo de gols e rebaixaria o time de Chapecó.

O Criciúma, já classificado para a próxima fase, encerrou a primeira etapa na liderança isolada, com 25 pontos conquistados. A Chapecoense terminou sua participação na competição com 11 unidades, na nona posição.