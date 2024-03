Fluminense x Botafogo: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Por outro lado, o Botafogo, que passou para a terceira fase da Copa Libertadores, com direito a uma histórica goleada de 6 a 0 sobre o Aurora da Bolívia na quarta-feira, superou o Audax na última partida pelo Campeonato Carioca. Atualmente com 17 pontos na quinta colocação, o time não depende das próprias forças para se classificar. Assim, além de ter que ganhar, terá que torcer por um tropeço do Vasco diante da Portuguesa, no domingo.

O treinador Fábio Matias, do Botafogo, garante um time ofensivo no clássico.

"Nós procuramos sempre colocar em campo uma equipe agressiva, que consiga se impor, mas respeitando o adversário", disse ele.

Já Fernando Diniz, comandante do Fluminense, aposta na força da torcida.

"A nossa conexão com a torcida é muito grande. Peço que se eles puderem, que compareçam para apoiar mais uma vez", disse ele.