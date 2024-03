Flamengo domina o Madureira, vence e garante o título da Taça Guanabara

Tite escalou Viña pela primeira vez como titular no Flamengo. Recém-convocado para a Seleção Brasileira, Ayrton Lucas foi para o banco. David Luiz e Bruno Henrique ganharam chance também. O técnico preservou Léo Pereira e Everton Cebolinha, que entraram no segundo tempo.

O Flamengo tratou de pressionar o Madureira desde o início do jogo. Aos oito, Bruno Henrique, na área pela esquerda, buscou Pedro, mas a zaga cortou. Aos 11, De La Cruz cobrou falta. A bola desviou e deu um susto em Mota, saindo à direita. Com o domínio do jogo, o Fla abriu o placar. Aos 19 minutos, Luiz Araújo fez jogada pela direita e cruzou. Bruno Henrique aparou e Arrascaeta, em um belo chute, fez 1 a 0.

O Fla não diminuiu o ritmo. Aos 29, Arrascaeta viu De La Cruz e Luiz Araújo invadindo a área e passou. Luiz se antecipou ao uruguaio e chutou. Contudo, a finalização foi ruim e saiu. Aos 41, Viña cruzou bem pela esquerda, Pulgar ganhou pelo alto e cabeceou, mas a bola foi para fora. Dois minutos depois, Viña arriscou da intermediária. Mota mandou para escanteio.

Tite foi forçado a fazer uma mudança no intervalo. Fabrício Bruno, na reta final do primeiro tempo, levou a pior em dividida pelo alto. Ele sofreu um trauma na face. Léo Pereira entrou no lugar dele.

O Flamengo ampliou o placar aos seis minutos. A zaga do Madureira vacilou, Pedro interceptou passe, praticamente deu um balão no goleiro e, com estilo, completou para o gol. Foi o oitavo gol dele no Carioca, igualando-se a Carlinhos, do Nova Iguaçu, no topo da artilharia.

O domínio do Flamengo continuou no Maracanã. Aos 23, Léo Pereira cobrou falta com categoria e fez 3 a 0. Tite aproveitou para fazer mudanças. Ele deu oportunidade aos garotos. Victor Hugo, Igor Jesus e Matheus Gonçalves entraram no decorrer do segundo tempo. Pedro, Arrascaeta e De La Cruz saíram.