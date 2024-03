Escalação do Palmeiras: Mayke treina normalmente e deve ser relacionado para o Choque-Rei

O técnico Abel Ferreira comandou atividades focadas em posicionamento, marcação, transições, além de ensaios específicos. Também teve tempo para um recreativo descontraído na véspera do clássico e aprimoramento de cobranças de falta.

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo tem Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Caio Paulista (Mayke), Endrick e Flaco López.

Gustavo Gómez, Dudu e Bruno Rodrigues seguem como desfalques para o técnico Abel Ferreira. Neste sábado o trio se limitou a trabalhos nas dependências internas da Academia de Futebol e terão de acompanhar o clássico fora das quatro linhas.

Invicto na atual temporada, com sete vitórias e quatro empates (considerando todas as competições), o Palmeiras já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista e é dono da melhor campanha geral do torneio, com 22 pontos, dois a mais que o Santos.

A última derrota do Verdão aconteceu no dia 8 de novembro de 2023, há quase quatro meses. Na ocasião, o time de Abel Ferreira perdeu para o Flamengo, por 3 a 0. De lá para cá, são dez vitórias e seis empates, com 29 gols marcados e 11 sofridos.