Cruzeiro x Uberlândia: saiba onde assistir e prováveis escalações do duelo da última rodada do Mineiro

Situação na tabela

Cruzeiro: Já classificada para as semifinais, a Raposa ocupa o topo do Grupo A, com 16 pontos somados após sete jogos. Se vencer o Uberlândia, garante ainda a liderança da classificação geral da competição.

Uberlândia: A equipe ocupa a segunda posição do Grupo B, com oito pontos - três atrás do Atlético-MG.