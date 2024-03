Corinthians vence Santo André com gol nos acréscimos e ganha respiro no Campeonato Paulista

O Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2 na tarde deste sábado, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, que contou com gol nos acréscimos de Pedro Raul, o Timão ganhou respiro Estadual, pensando em classificação para as quartas de final.

Com o triunfo, o Corinthians segue na lanterna do grupo C, mas com 13 pontos conquistados. Agora, o Timão precisa torcer para que Mirassol (14) e Inter de Limeira (14) não vençam seus jogos na rodada, contra Portuguesa e Ituano, respectivamente. Já o Santo André segue na lanterna do grupo A e da classificação geral, com 5 unidades.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Água Santa, no domingo (16), pela última rodada da fase de grupos. Já o Santo André terá pela frente a Ponte Preta, no mesmo dia e horário.