António Oliveira vê justiça em vitória do Corinthians contra Santo André e exalta elenco: "Equipe nunca desistiu"

O técnico António Oliveira viu justiça na vitória do Corinthians por 3 a 2 contra o Santo André, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O treinador exaltou a força do grupo e a persistência de não ter desistido do triunfo deste sábado, em Itaquera.

Contra o Santo André, o Timão abriu o placar com Maycon no primeiro tempo e ampliou com Yuri Alberto, já na segunda etapa. O Ramalhão buscou o empate com Bruno Michel e Lohan, mas o Alvinegro conseguiu o triunfo com tento de Pedro Raul, faltando instantes para o apito final.

"Fazendo uma análise global, acho que foi um jogo muito equilibrado. Abrimos uma vantagem de 2 a 0, poderíamos ter feito o terceiro. Foi um adversário diferente do que enfrentamos na última rodada. A Ponte abdicou de jogar, ficou no campo defensivo. Hoje, o adversário queria nos pressionar logo na primeira fase. Quando passamos dessa marcação alta, criamos chances para ampliar o placar. O empate caiu do céu, ninguém esperava. O gol do Pedro colocou justiça no resultado. O Corinthians foi a melhor equipe ao longo dos 90 minutos. Lógico que temos que olhar para os sete minutos (intervalo de tempo do empate do Santo André), mas prefiro ganhar assim do que ver o que aconteceu na última rodada, contra a Ponte", comentou o treinador.