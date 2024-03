Murilo celebra convocação e fala sobre concorrência na seleção

"Estava ansioso nessas duas semanas e ontem foi o dia que eu estava mais nervoso. Não estava aguentando mais e já queria que a convocação saísse. Hoje de manhã, não parava de falar com o Endrick e quando eu pude receber a notícia, meus amigos pularam comigo, tava com a minha esposa também, que ficou louca", comentou.

"Meu pai me mandou uma mensagem chorando, eu fiquei muito emocionado e nervoso até agora. Para mim, está sendo especial. Agora, é representar bem o Palmeiras e a Seleção", acrescentou.

Como concorrentes à titularidade, Murilo terá Marquinhos, Gabriel Magalhães e Beraldo, os três atuando no futebol europeu. O zagueiro, porém, negou uma possível desvantagem e elogiou os rivais de posição.

"Eu vejo que estou bem preparado por tudo que eu estou disputando no Palmeiras. Venho muito preparado para disputar posição com eles. Beraldo já joguei contra e o Marquinhos desde o Cruzeiro sempre falei dele", falou.

"O Brasil é uma competição muito forte. Eu já fui lá e disputei a Champions League e aqui no Brasil não fica longe. Um campeonato muito disputado, como a Inglaterra junto com a Espanha e outras ligas fortes. Então, quando tem esse olhar de carinho para aqui também é muito bem-vindo, porque tem muitos grandes jogadores aqui", finalizou.

Com Murilo, a Seleção enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março, às 16h (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, os comandados de Dorival Jr. duelam contra a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.