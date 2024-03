Zagueiro Christensen garante permanência no Barcelona

"Quando alguém, como eu, sabe o que vai acontecer, a calma é total. O resto são apenas rumores. Sim, tem sido uma má temporada. Mas pessoalmente não quero desistir."

Em 2023/24, o Barcelona vem rendendo abaixo do esperado. O clube ocupa a terceira posição do Campeonato Espanhol e vê o rival Real Madrid cada vez mais perto de conquistar o título. Além disso, sofreu uma goleada para o clube merengue na final da Supercopa da Espanha e foi eliminado da Copa do Rei nas quartas de final para o Athletic Bilbao.

Christensen também falou sobre o técnico Xavi Hernández, que irá deixar o cargo de treinador ao final da temporada.