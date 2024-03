Sport confirma grave lesão do zagueiro Renzo, que deve ser desfalque por cerca de oito meses

Nesta sexta-feira, o Sport confirmou a lesão no joelho direito do zagueiro Renzo, ocorrida na goleada por 4 a 0, diante do Trem, pela estreia da Copa do Brasil. O atleta foi obrigado a deixar o gramado ainda no primeiro tempo.

Segundo o clube, foi constatada lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito.

"Após sofrer trauma diante do Trem, o zagueiro Renzo foi submetido a exames de imagem, em que constatou-se uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito", informou o Sport em nota oficial.