Sem Neris, Cruzeiro divulga relacionados para encarar o Uberlândia no Mineiro; veja lista

Além de Neris, a Raposa segue com outras quatro baixas. Os atacantes Gabriel Veron e Rafael Bilu, junto ao lateral esquerdo Kaiki Bruno e ao meia Japa, continuam fora por estarem em recuperação de suas respectivas lesões.

Já classificado para as semifinais do Mineiro, o Cruzeiro entra em campo neste sábado para terminar a fase de grupos com a melhor campanha geral. Neste momento, a Raposa ocupa o topo do Grupo A, com 16 pontos conquistados em sete jogos.

Veja os relacionados do Cruzeiro para a última rodada do Mineiro: