São Paulo x Palmeiras: mais de 40 mil ingressos vendidos

Por determinação das autoridades, o São Paulo contará com 100% da torcida, por jogar em casa. O time de Thiago Carpini pode até se classificar caso vença o rival e conte com um tropeço do São Bernardo na rodada.

Para o Palmeiras, será a chance de revanche da recente decisão da Supercopa do Brasil, vencida nos pênaltis pelo São Paulo no Mineirão. O duelo, válido pelo Paulistão, será no domingo, às 20 horas.