São Paulo x Palmeiras: 5 curiosidades para clássico no Morumbis

Rubens Chiri / São Paulo FC

Será o primeiro duelo entre as equipes depois da final da Supercopa do Brasil em que o São Paulo saiu com o título inédito nos pênaltis e provocou muito o adversário.

Vaga para o Tricolor



A vitória seria fundamental para o São Paulo que, junto a um tropeço do São Bernardo, asseguraria a vaga nas quartas de final no grupo D do Paulistão com uma rodada de antecedência.