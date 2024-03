Sainz lidera terceiro treino livre do GP de Bahrein de Fórmula 1

The two Spaniards lead the way ahead of the first qualifying of the season #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/KyJl9Oaj92

? Formula 1 (@F1) March 1, 2024

O espanhol superou o seu compatriota Fernando Alonso, da Aston Martin, que terminou com um tempo de 1min30s965, e o tricampeão Max Verstappen, da Red Bull, com 1min31s062.

Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, fecham o top 5 com 1min31s094 e 1min31s118 respectivamente.

Lewis Hamilton, que venceu o segundo treino livre, desta vez, terminou na 12ª colocação.

Agora, os pilotos disputam a classificação, que será realizada nesta sexta-feira às 13h (de Brasília). No sábado, ocorre a primeira corrida da temporada, às 12h.