Romeu Tuma Junior define integrantes de comissões e assessores do Conselho do Corinthians

Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, definiu os conselheiros integrantes de comissões e os assessores do órgão fiscalizador do clube.

A criação das comissões tem como objetivo garantir um maior diálogo com os membros da diretoria de Augusto Melo, gerando um melhor funcionamento do órgão estatutário dentro de cada atribuição. Durante o mandato de Romeu, os membros de cada comissão poderão ser substituídos por deliberação da presidência.

A partir dos próximos 15 dias, as comissões terão que reportar via ofício dirigido à Mesa do Conselho Deliberativo e entregue junto à secretaria do Conselho, sobre seus planos de trabalho e os nomes de presidentes e secretários, que serão escolhidos entre os membros de cada comissão em uma primeira reunião.