Rojas não joga mais pelo Corinthians; clube e jogador passam a negociar rescisão

O meia Matías Rojas não joga mais pelo Corinthians. Os advogados do clube e do atleta, agora, passam a negociar termos de rescisão para oficializar a saída do meia.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Rojas, ontem à noite, depois de não atender as ligações do presidente Augusto Melo, entrou em contato com o mandatário, por meio de mensagem de texto, e manifestou interesse em resolver o assunto nesta sexta. Em rápida conversa entre dirigente e jogador, ficou definido o fim de sua passagem pelo Timão. O jogador manifestou seu desejo de respirar novos ares e o clube entendeu que esse seria o melhor desfecho para ambas as partes.

A diretoria do Corinthians pretende se reunir com os advogados de Rojas, para chegar a um acordo sobre a rescisão. O clube deve cerca de R$ 3,5 milhões para o atleta, uma das parcelas da dívida de R$ 5 milhões em direitos de imagem.