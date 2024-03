Renato Augusto se destaca em decisão da Recopa após não renovar com o Corinthians

Renato Augusto foi anunciado pelo Tricolor Carioca no começo de janeiro e assinou contrato com o clube até o final de 2025. Ele estava no Timão desde julho de 2021 e era um dos principais jogadores da equipe, mas, mesmo assim, não teve seu vínculo renovado, chegando ao Fluminense de forma gratuita.

Agora, o próximo compromisso de Renato Augusto com o Fluminense está marcado para domingo, em clássico contra o Botafogo. A bola rola às 16h (de Brasília) no Maracanã.