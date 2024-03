PSG empata sem gols diante do Monaco, mas segue isolado na liderança do Francês

Na tarde desta sexta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain visitou o Monaco no Louis II e empatou sem gols.

Apesar da igualdade no placar, os visitantes, com o ponto somado, chegaram aos 55 somados, 12 a mais em relação ao Brest, atual vice-líder da competição, com um jogo a menos. Por outro lado, o Monaco perdeu a oportunidade de assumir o segundo lugar e, assim, ficou estacionado com 42, com chances de ser ultrapassado pelo Nice, que ainda joga na rodada.

A próxima partida do Paris Saint-Germain será diante da Real Sociedad, pelo confronto de volta das oitavas da Champions League. Após a equipe de Luis Enrique vencer a ida por 2 a 0, as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Anoeta. Já o Monaco retorna aos gramados somente no domingo (10), às 11 horas (de Brasília), diante do Strasbourg, no Stade de la Meinau, pela 25ª rodada do Campeonato Francês.