Primeira convocação de Dorival na Seleção tem dois jogadores de São Paulo e Palmeiras; veja lista

Dorival Júnior realizou, nesta sexta-feira, a sua primeira convocação no comando da Seleção Brasileira. Os primeiros desafios do técnico serão amistosos contra Inglaterra e Espanha. Ao todo, foram chamados 26 anos.

A primeira lista do ex-treinador do São Paulo contou com algumas novidades. O jovem zagueiro Lucas Beraldo, que está no Paris Saint-Germain e trabalhou com o comandante no Tricolor, terá a sua primeira experiência com a Amarelinha. Além disso, o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia, ambos do São Paulo, foram chamados.

O zagueiro Murillo e o atacante Endrick, do Palmeiras, também pintam como novidades. Já Lucas Paquetá está volta após ficar de fora das últimas convocações devido a uma investigação de um suposto envolvimento do meia em um esquema de apostas.