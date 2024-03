Ponte Preta anuncia renovação com o técnico João Brigatti

No Campeonato Paulista, após dez rodadas, a equipe do interior de São Paulo soma quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Assim, ocupa a vice-liderança do Grupo B, com 14 pontos, e a sexta posição na classificação geral.

O próximo duelo da Ponte Preta será diante do Novorizontino, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 17 horas (de Brasília), no Moisés Lucarelli.