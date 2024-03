Palmeiras recebe prazo para término das obras no gramado do Allianz

A WTorre, em conjunto com a Soccer Grass, avisou ao Palmeiras e à Federação Paulista de Futebol (FPF) que o prazo estimado para o término da reforma do gramado no Allianz Parque é dia 12 de março.

A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela Gazeta Esportiva. Depois disso, cabe ao Verdão e à FPF agendar o treino e a reavaliação.

No caso do Palmeiras, a atividade será para os jogadores avaliarem o novo gramado do Allianz Parque, conforme citado pela presidente Leila Pereira antes do jogo contra o Mirassol em entrevista à Cazé TV.